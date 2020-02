Fälschermuseum und Co.: So cool ist der 3. Bezirk

Die vielen kleinen Lokale neben dem Markt bieten sich perfekt für einen anschließenden Kaffee an. Als Tipp möchte ich hier das Café Benedikt in der Sechskrügelgasse 2 empfehlen. Die Worte „ein Kaffeehaus wie früher“ beschreiben es wohl am besten - und das ganz ohne die Touristenströme und zu angemessenen Preisen.