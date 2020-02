Um 9 Uhr kamen bereits die ersten Fans mit Autos in Salzburg an. Zwei Stunden später rollten dann auch sechs Busse aus der Mainmetropole vor dem Stadion an. Währenddessen liefen die Vorbreitungen für das heutige Match der Bullen gegen Eintracht Frankfurt. Polizeiautos, Absperrgitter und umherschwirrende Beamten: Die Ruhe vor dem Sturm war zu spüren.