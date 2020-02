Zahl der eingetragenen Partnerschaften gestiegen

In Kärnten scheinen die größten Ehemuffeln zu leben. Hier wurde ein Rückgang von 6,7 Prozent verzeichnet, gefolgt von Oberösterreich mit einem Minus von 5,5 Prozent. Burgenländer (ein Minus von 4,4 Prozent) trauen sich genauso weniger wie Niederösterreicher (ein Minus von 4,3 Prozent). In Wien ist die Zahl der Eheschließungen mit 9622 Hochzeiten (minus 0,2 Prozent) nahezu unverändert geblieben. Steigender Beliebtheit erfreuen sich bundesweit eingetragene Partnerschaften. Hier gibt es mit 1257 Paaren ein Plus von 170,9 (!) Prozent.