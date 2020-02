Die Sitzung des Nationalrats am Donnerstag ist vom Coronavirus dominiert worden. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) gaben vor den Abgeordneten eine Erklärung zum Stand der Dinge ab. Man befinde sich aktuell in einer „entscheidenden Phase“ hinsichtlich einer möglichen Pandemie, so Anschober, der aber klarstellte: Die Regierung setze beim Vorgehen in der derzeitigen Krise weiterhin auf Abgrenzung des Virus statt Eingrenzung des Landes. „Viren sind nicht von Grenzbalken zu beeindrucken“, so der Minister.