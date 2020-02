„Wir glauben an dieses Konzept zur Vermeidung von Plastik“, so Sepp Braunshofer von der Bergland-Molkerei bei der Präsentation in der Abfüllanlage im niederösterreichischen Aschbach. Parallel dazu wird - wegen der kürzeren klimafreundlichen Transportwege - auch in Wörgl in Tirol das weiße Gold der Alm in diese Behälter fließen.