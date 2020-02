In der Champions-League der zentralamerikanischen CONCACAF-Zone wurde das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Tigres aus Mexiko und Alianza aus Salvador zu einem richtigen Thriller. Tigres war am Rande des Ausscheidens. Entschieden wurde die Partie von dem Torhüter der Hausherren, Nahuel Guzman. Der schlich sich bei einem Freistoß nach vorne und köpfelte zum 3:3 ein. So kam Tigres mit einer Gesamtscore von 5:4 ins Viertelfinale. Das Tor sehen Sie oben im Video.