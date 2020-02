Bei der Lehener Brücke nahm die Polizei den Schwimmer in Empfang und stelle dem Mann eine Straferkenntnis zu - auch weil sich dieser „vor Ort nicht unbedingt einsichtig gezeigt“ habe. Der Mann erhob Einspruch, die Beschwerde blieb aber vergeblich. „Selbst wenn es keine Gesetzesgrundlage gibt, welche explizit verbietet, in der Salzach zu schwimmen, muss (...) bedacht werden, dass beim Schwimmen in einer solchen Distanz zum Ufer niemand konkret wahrnehmen kann, ob der Schwimmer einen Neoprenanzug trägt, oder es sich hierbei um normale Kleidung handelt“, hieß es in einer Entgegnung der Polizei. Auch, dass es sich um einen geübten Schwimmer handle, könne in einem solchen Fall „für jeden unbeteiligten Betrachter“ nicht wahrgenommen werden. Weiters sei zu bedenken, dass es auf der Salzach auch Schiffsverkehr gibt und dieser nicht auf einen Schwimmer in der Salzach eingestellt sei. „Man stelle sich vor, was passieren würde, wenn auf einmal jeder zu privaten Zwecken auf die Idee kommen würde, in der Salzach zu schwimmen.“