Eine 76-Jährige aus dem Bezirk Eferding erhielt am 26. Februar gegen 9 Uhr auf ihrer Festnetznummer von einer unbekannten Frau einen Anruf. Die Frau verwickelte die Pensionistin in ein Gespräch und nach kurzer Zeit war das Opfer der Meinung, dass die Anruferin eine Verwandte namens „Karoline“ sei. Die Täterin teilte während des Gespräches dem Opfer mit, dass sie sich in Wels eine Eigentumswohnung gekauft habe und lockte so der Pensionistin insgesamt 27.000 Euro Bargeld heraus.