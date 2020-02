In der Aufklärung junger Sportler sieht der Mediziner aber einen wichtigen Schlüssel zur Bekämpfung: „Aktuell arbeiten wir an vier Projekten zum Thema Prävention. In einem erforschen wir gerade die Einstellung und den Wissensstand von Schülern diverser Leistungssportschulen. Wir wollen wissen, wo wir in der Jugendarbeit ansetzen müssen.“ Schobersberger nennt das Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, die derzeit im Nachwuchssport boomen: „Die Frage laute: Was ist der nächste Schritt?“ Derzeit wird gerade an einem Präventionsprogramm für Volksschulen getüftelt. Eine EU-weite Initiative, die das ISAG evaluieren soll.