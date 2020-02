Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Donnerstag vor dem Nationalrat die neuesten Entwicklungen sowie die bisherige und auch weitere Vorgehensweise in der aktuellen Corona-Krise dargelegt. Dabei verteidigte er auch die Polizisten, die bei dem betroffenen Innsbrucker Hotel im Einsatz waren, gegen „Häme und Spott“ und erklärte, die Schul-Abriegelung am Mittwoch in Wien sei „notwendig“ gewesen. An die Opposition gewandt, mahnte Nehammer: „Wir sollten die Situation nicht für Polemik nutzen.“