Neuer Monat, neue „Games with Gold“: Im März können sich Xbox-Besitzer auf „Batman: The Enemy Within - The Complete Season“ (vom 1. bis 31. März auf Xbox One verfügbar), „Shantae: Half-Genie Hero“ (vom 16. März bis 15. April auf Xbox One verfügbar), „Castlevania Lords of Shadows 2“ (vom 1. bis 15. März auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar) sowie „Sonic Generations“ (vom 16. bis 31. März auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar) freuen. Eindrücke von den Games liefert der dazugehörige Trailer.