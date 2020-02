Um den neuen „Flight Simulator“, der noch heuer für PC und Xbox One erscheinen soll, in all seiner Pracht genießen zu können, brauchen die Spieler allerdings eine flotte Internetleitung. Das Game nutzt zwei Petabyte hochauflösende Satellitenfotos des Microsoft-Kartendienstes Bing, um der simulierten Welt Leben einzuhauchen und holt sich beim Spielen die jeweils benötigten Daten von Microsofts Servern. Nur mit einer ausreichend schnellen Internetverbindung soll das in maximaler Qualität möglich sein.