Auf wärmere Luft folgt Sturm, so auch in dieser Woche. Denn mit „Bianca“ nähert sich ein weiteres Sturmtief mit starken Windböen schnellen Schrittes Österreich - und bringt den Winter mit. Im Laufe des Donnerstagabends bis in den Freitagnachmittag hinein sind stellenweise Böen von bis zu 110 km/h möglich, dazu gesellt sich teils überaus kräftiger Schneefall. In der Steiermark, in Tirol und Vorarlberg gilt gebietsweise sogar die höchste Warnstufe.