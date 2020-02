Das neuartige Coronavirus hält die Welt weiter in Atem: Für einen Sturm der Entrüstung sorgt in China jetzt der Fall einer infizierten Frau, die trotz Abschottung von Wuhan - die Hubei-Region gilt als Ursprung des Erregers - in die Millionenmetropole Peking reisen konnte. Geld und Beziehungen sollen ihr das ermöglicht haben. In Japan ist indessen eine Frau nach der Entlassung aus dem Krankenhaus zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getetest worden (siehe Video oben). Es ist der erste derartige Fall in dem Inselstaat. Aus Angst vor dem Coronavirus hat das international isolierte Nordkorea mittlerweile sämtliche Schulen vorsorglich geschlossen.