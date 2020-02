Kate Upton genießt ihr Leben als Neu-Mama in vollen Zügen - und das steht ihr ausgezeichnet. Auf Instagram postete die Model-Schönheit ein Foto von sich im Bikini und zeigt dabei stolz ihre Mama-Kurven. „Enjoying some vitamin sea“, schrieb die 27-Jährige zu zwei Schnappschüssen, für die sie sich an Deck eines Bootes mit einem Drink in der Hand in Pose geworfen hatte.