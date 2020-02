Der 28-Jährige war 2012 illegal von Pakistan nach Österreich gekommen, stellte in der Folge einen Antrag auf internationalen Schutz. Einen positiven Asylbescheid erhielt der Mann aber nicht. Im Oktober 2018 wurde der Asylwerber in Schubhaft genommen, zwei Wochen lang, ehe er am 27. Oktober abgeschoben wurde.