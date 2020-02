Kurioser Polizeieinsatz in einem Lebensmittel-Diskonter im Süden St. Pöltens: Ein 45-jähriger Tschetschene weigerte sich, seinen Einkauf an der Kassa zu bezahlen und kündigte stattdessen an, den Betrag erst in drei Tagen überweisen zu wollen. Immerhin: Der Mann wartete dann seelenruhig auf die eintreffenden Beamten.