Die weitere Verbreitung des Coronavirus führt auch in Österreich zur Ergreifung von neuen Maßnahmen. So wurden nun österreichische Soldaten im Auslandseinsatz dazu angehalten, ihren Sonderurlaub nur noch in Österreich zu verbringen. Auch der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) hat die Maßnahmen bezüglich der Sicherheit verschärft: Mitarbeiter, die sich kürzlich in vom Virus stark betroffenen Gebieten aufhielten, werden nach ihrer Rückkehr zwei Wochen lang dienstfrei gestellt.