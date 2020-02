Nach vier „Indiana-Jones“-Filmen will Steven Spielberg den geplanten fünften Teil der Abenteuersaga offenbar einem Nachfolger überlassen. Der Star-Regisseur werde aber weiterhin als Produzent von „Indiana Jones 5“ mitwirken, wie die US-Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Variety“ am Mittwoch berichteten. Als möglicher Regisseur sei James Mangold („Walk the Line“, „Le Mans - Gegen jede Chance“) im Gespräch, hieß es.