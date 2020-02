Villach boomt gewaltig

Doch was bietet sich in Villach ab Herbst als Wahlkampfthema an? Die Stadt boomt gewaltig, die Arbeitslosigkeit sinkt, die Kommunalsteuererträge steigen Günther Albel: „Eine wichtige Sache ist es, den Menschen die Sorge vor der rasanten Digitalisierung zu nehmen. Wir werden daher die Bürgerinformationen massiv ausbauen. Als Erstes ist das Bürgerinfozentrum im Rathaus an der Reihe.“