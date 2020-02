Firmen erlassen Resieverbot wegen Coronavirus

Ein Reiseverbot hat, wie berichtet, auch der Lebensmittelkonzern Spar erlassen. „Dienstreisen sind auf Eis gelegt, wir erledigen alles per Videokonferenz“, so Nicole Berkmann. Warentransporte seien derzeit nicht von Quarantänemaßnahmen betroffen, wenngleich man die Situation in Italien - ein wichtiger Partner - genau beobachte.