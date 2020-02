Ein furchtbares Ende fand der Faschingdienstag für einen 46-Jährigen in Altmünster in Oberösterreich. Der Mann dürfte am Heimweg von einer Faschingsfeier in den Traunsee gestürzt sein. Seine besorgte Frau hatte Alarm geschlagen, nachdem er nicht nach Hause kam. Bei einer großen Suchaktion am Aschermittwoch wurde seine Leiche im See gefunden.