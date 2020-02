Als Eintracht Frankfurt-Fan allein in Salzburg

2015 war er zum ersten mal bei einem Heimspiel der Frankfurter vor Ort. Der Stadion-Einstand glückte „seine Eintracht“ gewann mit zwei Toren. Seither besucht er „zwischen drei und vier“ Heimspiele im Jahr. Auch beim Hinspiel der Bullen vor einer Woche war er vor Ort in der Mainmetropole. Die Reisen des 22-Jährigen zur Heimat seines Herzensvereines gehen meistens jedoch alleine über die Bühne. Die Salzburger Fangemeinde „seiner Eintracht“ ist laut Witsch überschaubar. „Ich kenne nur wenige Frankfurt-Fans hier.“ Die Anzahl der Exil-Adler in Salzburg könne man an einer Hand abzählen, meint er.