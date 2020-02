„Haut wieder ab“

Sowohl der 30-jährige Erstangeklagte als auch der 25-jährige Zweitangeklagte bezichtigten den jeweils anderen, die Frau mit einer Waffe bedroht zu haben. Diese Frage konnte auch eine Gegenüberstellung nicht klären. Grundsätzlich waren die beiden Männer geständig. Sie kamen am 31. Oktober des vorigen Jahres vermummt und bewaffnet in den Garten, wo die mittlerweile 71-Jährige sich aufhielt. Sie habe sich gleich ausgekannt, sagten die Männer aus. Sie sei mit ihnen ins Haus gegangen und habe gemeint: „Nehmt die 100 Euro und haut wieder ab“. „Das hört sich ja an wie bei einer Sternsingeraktion“, zweifelte der Richter.