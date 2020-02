Eine Absage des Formel-1-Rennens in Vietnam am 5. April wegen des Coronavirus wird nicht mehr ausgeschlossen. „Wenn die Situation im März kompliziert wird, wenn es gestoppt werden muss, dann müssen wir es absagen“, sagte der Präsident des Volkskomitees der Stadt Hanoi, Nguyen Duc Chung Chung, am Mittwoch.