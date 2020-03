Selleriesaft ist zudem entzündungshemmend und wirkt antibakteriell. Er kann also durchaus auch Erkältungen vorbeugen. Was aber besonders nennenswert ist: Der Saft wirkt entschlackend. Er hilft der Leber, Giftstoffe aus dem Körper zu spülen, was sich positiv auf die innere und äußere Gesundheit auswirkt. Denn auch Ihre Haut, Haare und Nägel profitieren vom Entschlackungseffekt. Durch ein Plus an Vitaminen wirkt das Hautbild außerdem strahlender und gesünder.