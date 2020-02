„Es ist sehr schwierig, jegliche Arten von Masken zu bekommen. Das löst bei manchen Leuten eine Goldgräberstimmung aus“, sagt Reinhard Hanel von der Apotheke zum Goldenen Biber in Salzburg. Dubiose Unternehmer drängen in den Markt. „Meine Apotheker-Kollegen und ich werden in diesen Tagen häufig von ihnen kontaktiert. Sie haben nichts mit dem Sektor zu tun und bieten auf einmal Masken an.“