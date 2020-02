„Solange die Behörde kein Match absagt, geht alles planmäßig über die Bühne“, erklärt Michael Seif für die EBEL. Damit kann Meister KAC am vorletzten Pick-Runden-Spieltag mit einem Drei-Punktes-Sieg gegen den Neo-Leader, der nun auch das Champions League-Ticket gelöst hat, Platz drei fix machen. Das Daumendrücken der spielfreien Eisbullen gilt zumindest einem Punktverlust der Südtiroler. Nur so würde die Chance leben, am Samstag im Heimspiel gegen Graz in letzter Minute noch auf Platz eins zurückzukehren.