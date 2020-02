Zwei AHL-Spiele in Venetien ohne Zuschauer

In der ebenfalls grenzüberschreitenden, zweitklassigen Alps Hockey League (AHL) sind allerdings bereits zwei Vereine betroffen. Cortina hat am Dienstag unter Ausschluss der Fans gespielt, Asiago wird am Donnerstag vor leeren Rängen antreten. Cortina d‘Ampezzo, auch Austragungsort des Weltcupfinales Ski alpin von 18. bis 22. März, und Asiago liegen in der Provinz Venetien, die neben der Lombardei am stärksten betroffen ist. In diesen Regionen gilt ein teilweises Verbot von Sportveranstaltungen bzw. müssen Veranstaltungen ohne Zuschauer ausgetragen werden.