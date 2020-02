Am Dienstag legten Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) und seine Stellvertreterin Barbara Unterkofler die fertigen Pläne für den Kreisverkehr am Franz-Josef-Kai vor. So sollen sich die Autofahrer künftig einen lästigen Umweg von einem halben Kilometer durch die Altstadt sparen. Damit aber noch nicht genug: „Dadurch können wir auch darüber nachdenken, die Gstättengasse vom Individualverkehr zu befreien und ihn in der Münzgasse im Gegenverkehr zu führen“, verkündete Preuner. Die für Verkehr zuständige Vize-Stadtchefin hat bei ihren Planern bereits eine Prüfung in Auftrag gegeben. „Meine Mitarbeiter betrachten den gesamten Straßenraum vom Haus der Natur bis zum Neutor“, so Unterkofler. Sperren kommen für die ÖVP allerdings nicht infrage.