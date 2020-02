Rang 13 in Japan und bester Österreicher. Gemeinsam mit Marco Schwarz im RTL-Weltcup als 17. bester ÖSV-Athlet im Jahr 1 nach Marcel Hirscher - für den Anspruch einer Ski-Nation wie Österreich sind diese Fakten zwar zu wenig. Aber wie alles im Leben ist das relativ. In Anbetracht dessen, dass Roland Leitinger in Sölden mit Nummer 53 ins erste Saisonrennen gegangen war, legt er einen ansprechenden Winter hin. „Ich will mich auch von der allgemeinen Hysterie nicht anstecken lassen“, betont der Vize-Weltmeister von 2017. Der heuer einige Male aufzeigte: mit Rang drei im Parallel-RTL in Alta Badia, mit Rang sechs im Klassiker in Adelboden, wo er im zweiten Durchgang Laufbestzeit erzielte. Oder wie zuletzt in Japan, wo er mit zweitbester Zeit in Run zwei nach vor preschte. „Wird Zeit, dass ich auch im ersten Durchgang die normale Leistung abrufe. Speed und Material - da passt nun wieder viel zusammen“, betonte der 28-Jährige. Der nach Japan ein paar Tage zur Regeneration in St. Martin/Lofer brauchte („Ich hab’ einen Schnupfen mitgebracht“), sich ab Donnerstag auf der Reiteralm den Feinschliff für den Sonntags-RTL in Hinterstoder holt.