Die vorerst letzte Maschine von Peking kommt am Donnerstag um 6.05 Uhr in Wien-Schwechat an und fliegt dann noch nach China zurück, bestätigte ein Sprecher des Flughafens. Als Grund für die Absage der Air-China-Flüge in den nächsten Wochen wurde mangelnde Auslastung genannt. Wien wurde von Air China bisher dreimal wöchentlich angeflogen.