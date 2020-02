Das Erwachen nach einer durchzechten Nacht ist selten ein schönes Erlebnis. Ganz besonders unangenehm war es wohl für einen 18-jährigen Südoststeirer, der am Mittwoch gegen sieben Uhr von der Polizei geweckt wurde. Der Mann soll in der Nacht in ein Auto eingebrochen sein, das in der Europastraße in Feldbach abgestellt war. Er steht im Verdacht, Kabel aus dem Motorraum und Abdeckungen und Verkleidungsteile im Inneren des Fahrzeugs herausgerissen zu haben. Dadurch entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Ein Passant bemerkte die Schäden und verständigte die Polizei. Der Mann konnte noch nicht einvernommen werden, die Ermittlungen laufen.