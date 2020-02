In Wels ist man dem Corona-Virus auf der Spur: Bei Verdachtsfällen in Oberösterreich werden die entsprechenden Abstriche am Institut für Hygiene und Mikrobiologie des Klinikums Wels-Grieskirchen untersucht. Primar Rainer Gattringer und sein Team sind die Corona-Virus-Jäger Nummer Eins in unserem Bundesland.