Ein erschreckendes Bild bat sich den Einsatzkräften Mittwochfrüh gegen 9.30 Uhr in Wallern an der Trattnach in Oberösterreich. Ein Eferdinger (35) war in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, sein Mazda wurde 15 Meter durch die Luft geschleudert und prallte gegen eine Garage. Seine Mutter (59) am Beifahrersitz wurde schwer verletzt.