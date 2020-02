169 Jahre alte Maurer-Inschrift an der Wand

Nachdem der Gang 1807 zugemauert wurde, sei er im Zuge des Wiederaufbaus nach dem Brand geöffnet und anno 1851 wieder geschlossen worden, erklärten Experten. An den Wänden befinden sich noch ein Graffiti von Maurern (Bild unten), darunter der Spruch eines offensichtlich großen Bierliebhabers: „Dieser Raum wurde von Tom Porter zugemauert, der ein großer Fan von Ould Ale (der Begriff wird in England üblicherweise für dunkle, malzige Biere verwendet, Anm.) war.“