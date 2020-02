Novak kann sich mit einem Brutto-Preisgeld von 38.835 US-Dollar (35.900 Euro) sowie 45 ATP-Zählern trösten. Er wird sich in der Weltrangliste um einige Plätze verbessern und auf jeden Fall sein bisher bestes Ranking (93.) toppen. Novak führt am 6./7. März Österreichs Davis-Cup-Team im Heimspiel in Premstätten gegen Uruguay an.