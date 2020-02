Alonso wagt nach 2017 und 2019 den dritten Anlauf auf den Gewinn der „Triple Crown“ des Motorsports. Dafür fehlt dem 38-Jährigen nach dem Sieg beim Formel-1-Rennen in Monaco und den 24 Stunden von Le Mans nur noch das Indy 500. „Ich bin ein Racer und das Indy 500 ist das größte Rennen der Welt“, erklärte Alonso, der dort seinen einzigen Saison-Auftritt in dieser Serie plant. „Ich liebe die unglaublichen Fans, die es für uns Fahrer so speziell machen und mich dazu bringen, zurückzukommen.“