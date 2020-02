Insgesamt wurden rund 100 Tests durchgeführt, bei niemandem wurde eine Infizierung festgestellt, teile das Land am Mittwochabend mit. Somit sind auch die zwölf derzeit in Quarantäne befindlichen Personen nicht vom Coronavirus befallen. Sie bleiben aber sicherheitshalber weiter in Isolation. Bei neun von letzteren handelt es sich um Arbeitskollegen der 24-jährigen Italienerin, die in einem Hotel in Innsbruck beschäftigt ist.