Die bunte Partyzone wird am Samstag eröffnet

Nach unzähligen Farbschlachten in ganz Österreich startet „Color Baaash“ ein weiteres legendäres Partykonzept! Die „Color Baaash - Neon Night Edition“ ist das Eventhighlight 2020 für alle Neonliebhaber. „Wir verwandeln das komplette Eventhouse in ein regelrechtes Feuerwerk der Farben und feiern in mitten hunderter Neon-Partypeople ein Event der Superlative“, geben die Veranstalter in der Eventbeschreibung bekannt.