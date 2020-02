Immer weniger Kinder ziehen auf der Skipiste ihre Schwünge. Für Ex-Profiweltmeister Andre Arnold höchste Zeit, zu handeln: 2013 schweißte er eine Seilschaft von zahlreichen Partnern zusammen, um Kindern den „weißen Traum“ wieder schmackhaft zu machen. Heraus kam die Initiative „Wintersport an Schulen“ (WaS). So trivial der Titel auch klingt, so motivierend ist der Erfolg. „Bisher lockte WaS 22.500 Volksschüler auf die Piste“, berichtete der Initiator gestern den Medien, „auch heuer sind wieder Tausende Kids von 49 Volksschulen dabei.“