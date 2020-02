Der Österreichische Bauernbund hat gemeinsam mit den Bauernbund-Länderorganisationen Protestaktionen auf die Beine gestellt. Am Mittwochvormittag blockierten rund 3300 Bäuerinnen und Bauern in mehreren Bundesländern die Zentrallager von SPAR Österreich, weil ein Entgegenkommen bei den Preisverhandlungen ausgeblieben ist. In St. Pölten fuhren mehr als 200 Traktoren auf, rund 800 Bäuerinnen und Bauern forderten höhere Preise für ihre Lebensmittel und protestieren gegen die „chronische Aktionitis“ und Dumping-Preis-Aktionen der Handelsriesen.