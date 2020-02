Der Reporter merkte davon nichts - er dürfte kurz bevor er live in dem Facebook-Beitrag auf Sendung ging, die Videofilter-Funktion eingeschaltet haben. „Der Fotograf, mit dem ich gearbeitet habe, sagte, dass das Display seltsame Gesichter zeigt“, sagte Hinton in einem Facebook-Posting. „Er hat es nicht weiter ausgeführt, also meinte ich, es würde wahrscheinlich wieder weggehen. Es ist unnötig zu sagen, dass diese nicht verschwanden.“