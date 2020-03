Tipp #1: Hikes statt Likes

Digital Detox leichtgemacht: einfach in die Berge fahren und sich in der Natur auspowern - hier ist meist sowieso kein Netz. Wandern hat sein Image als Rentner-Hobby längst abgestreift und liegt heute bei Jung und Alt im Trend. Für die digitale Auszeit in den Bergen eignet sich eine geführte Tour mit Hüttenübernachtung. Eine Spur extremer geht es beim Klettersteig, zum Beispiel in Garmisch-Patenkirchen, Zell am See oder im Fichtelgebirge, zu. Hier gibt es garantiert keine Möglichkeit mehr, zwischendrin die Mails zu checken, denn die Anspannung der Muskeln um den Berg zu erzwingen erfordert alle Konzentration. Jochen Schweizer: „Volle Terminkalender oder ständige Erreichbarkeit sind nur zwei der vielzähligen Faktoren, die Stress verursachen. Die Berge und besonders die Bewegung in der Natur haben einen großen Erholungseffekt und helfen abzuschalten und sich auf sich selbst zu fokussieren.“ So liegt der Fokus auf dem, was wichtig ist: Auf Ihnen und Ihrem Ziel!