„Wir haben diese Anschuldigen wir mit großer Betroffenheit zur Kenntnis genommen“, so Preetz am Mittwoch. „Keiner wurde von seiner Kritik ausgenommen. Ich halte das aus, ich bin stabil. Aber eins möchte ich an dieser Stelle deutlich zum Ausdruck bringen. Die widerlichen Angriffe auf unsere Medien- und Medizinische Abteilung weise ich auf das Schärfste zurück. Wir werden ganz sicher nicht auf jede einzelne Anschuldigung von Jürgen Klinsmann reagieren. Wir wollen versuchen, den Fokus auf das zu richten, was vor uns liegt."