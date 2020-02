Beide Teams haben sich für die EURO 2020 qualifiziert, fiebern dem großen Spektakel entgegen. Und proben am 27. März in Swansea gegeneinander den Ernstfall. „Ein ganz wichtiger Test für uns“, weiß Teamchef Franco Foda vor der Partie gegen die Truppe rund um Real Madrids Megastar Bale. Der bisher letzte österreichische Sieg gegen Wales ist lang her: 1:0 in der WM-Quali im März 2005.