Virus auch in der Golf-Region

Mit der steigenden Zahl der Sars-CoV-2-Infektionen im Iran droht sich das Virus auch zunehmend in der Golf-Region auszubreiten. So hat unter anderen Irans Nachbarland Bahrain mehrere neue Fälle von Patienten gemeldet, die zuvor in den Iran gereist waren. Dadurch rückt für die Formel 1 auch Bahrain in den Fokus, wo nur eine Woche nach dem Grand-Prix-Auftakt am 15. März in Melbourne das zweite Saisonrennen angesetzt ist.