Manchester City hat wie angekündigt beim Internationalen Sportgerichtshof CAS Berufung gegen die von der UEFA verhängten Europacup-Sperre eingelegt. Ein entsprechendes Schreiben sei nun eingegangen, teilte der Gerichtshof in Lausanne am Mittwoch mit. Es sei noch nicht möglich anzugeben, wann eine Entscheidung in dem Verfahren getroffen werde, hieß es in der Mitteilung.