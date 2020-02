Allein in China infizierten sich bisher rund 78.000 Menschen. In Südkorea, dem am zweitmeisten betroffenen Land, gibt es rund 1260 Erkrankte, in Italien, dem am schwersten betroffenen europäischen Land, rund 320. Bisher starben elf Menschen in unserem Nachbarland an der neuartigen Lungenkrankheit. In Österreich gibt es zwei Erkrankte und zahlreiche Verdachtsfälle, von denen sich so gut wie alle bisher als negativ herausgestellt haben.