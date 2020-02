Frecher und wohl auch dümmer als die Polizei erlaubt haben sich in den vergangenen Monaten zwei Drogenhändler in Hallein verhalten: Ein 17-Jähriger bot 100 Gramm Marihuana mit einem Zettel am schwarzen Brett eines Einkaufszentrums in Salzburg zum Verkauf an, ein 22-Jähriger wiederum übertrug das Rauchen eines Riesen-Joints im Livestream und präsentierte die Einnahmen aus Drogengeschäften.